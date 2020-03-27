عودة كورونا.. الصين تسجل أول حالة عدوى محلية بعد ثلاثة أيام

أبلغ البر الرئيسي الصيني عن أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في ثلاثة أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة، حسب "رويترز".

وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم الجمعة إنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الخميس وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت من الخارج، وسجلت الصين 67 حالة جديدة يوم الأربعاء.

وأضافت اللجنة أن الحالة المحلية رُصدت في إقليم شيجيانج، ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني الآن 81340 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمسة إلى 3292.