الخشت: صرف علاج العاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكرار كتابة العلاج من المستشفى وصرفه لشهرين دفعة واحدة من جهات الصرف المعتمدة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات، ومن لديهم أمراض مزمنة، ويكون الصرف اعتبارًا من أول أبريل ولمرة واحدة فقط شاملة للشهرين المقبلين، في إطار التيسير على العاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن وممن لديهم أمراض مزمنة.

وأضاف الخشت أن القرار يسمح بكتابة العلاج والصرف للمستحقين أو من ينوب عنهم من أقاربهم دون الحاجة لتواجدهم شخصيًا، بغرض التخفيف عن العاملين وأعضاء هيئة التدريس وتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم في ظل الخطة الاحترازية للدولة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت حزمة من القرارات التي من شأنها دعم الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والحفاظ عليهم في ظل الظروف الاستثنائية والكارثية غير المسبوقة التي يمر بها العالم أجمع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه صدق على قرارات مجلس المعهد القومي للأورام بالموافقة على بعض الامتيازات الجديدة للعاملين بالمعهد ومنها:

- رفع الأجر الوظيفي بنسبة 20% لجميع العاملين بالمعهد.

- زيادة بدل الوجبة لحملات التبرع بالدم من 30 جنيها إلى 50 جنيها.

- رفع بدل الوجبة للعاملين بالمعهد من 30 جنيها إلى 40 جنيها.

وأشار إلى أنه جارٍ توفير التدابير المالية اللازمة لصرف مكافآت مالية للعاملين بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، والعاملين في معهد الأورام.