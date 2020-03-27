أستاذ بـ"تربية حلوان" يكشف مزايا التعليم عن بعد: أوفر للوقت والجهد

قال الدكتور سليم عبدالرحمن، الأستاذ في كلية التربية بجامعة حلوان، إن أزمة فيروس كورونا من إيجابياتها تحويل التعليم التقليدي الورقي إلى التعليم عن بُعد، موضحا أن الوزارة تنظم دورات تدريبية للمعلمين حول استخدام مثل هذه الطرق، موجها الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على حزمة القرارات التي أخذها لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن مرحلة التعليم عن بُعد أوفر للوقت والجهد وأنجح وإمكاناته أسهل بكثير مقارنة بالتعليم المباشر، والتدريب على هذا النوع من التعليم ليس صعبا، كما أن عملية التصحيح تتم بسهولة، لافتا إلى أن الكثير من الجامعات بدأت بالفعل باستخدام منصات كثيرة لتعليم الطلاب من خلالها.

وأشار "عبدالرحمن" إلى أن وزير التعليم لم يصرح بـ"تكنيك" الامتحان عن بُعد خوفا من استغلال أصحاب المصالح المادية لاستخدامها لصالحهم ويبدأون العمل عليها مثل الدروس الخصوصية، ويحسب له أنه سيصرح بهذه التفاصيل أبريل المقبل وليس الآن، موضحا أن الأبحاث التي من المقرر أن يقدمها الطلاب ستكون عبارة عن موضوعات أو قضايا عامة من داخل المنهج الدراسي ولكن يتناولها الطلاب بشكل أوسع.

وأوضح أنه يفضل اختيار الطلاب هذه الأبحاث بشكل جماعي وليس بشكل فردي، بحيث تختار كل مجموعة من الطلاب بحث وتقدمه، ويكون التواصل بأي وسيلة للتواصل الاجتماعي الإلكتروني، "لو طرحنا قضية في منهج أو وحدة تدريسية معينة وخدنا آراء أكتر من 10 طلاب هنجد إجابات إبداعية خارجة عن الموجودة في المقرر بل سنجد إجابات أفضل نتيجة التغيرات الموجودة".