شعراوي: تطهير 54 ألف مبنى بالمحافظات وإغلاق 4257 محلا مخالفا

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، فيما يخص متابعة جهود المحافظات في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات وإلغاء الأسواق الأسبوعية وغلق المراكز الخصوصية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال شعراوي، إن التقرير أشار إلى تطهير وتعقيم 54948 مبنى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى إغلاق 4257 محلا.

ولفت إلى مصادرة الشيشة في 4748 مقهى وكافيه، منوها بإغلاق 4045 مركز تعليمي.

وأضاف: "عدد الأسواق التي جرى إلغاؤها بلغت نحو 1449 سوقًا، كما جرى إغلاق 1656 قاعة أفراح في المحافظات".