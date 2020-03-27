أكبر حملة لتطهير سفاجا.. الدولة والمواطنين يد واحدة لمحاربة كورونا

انطلقت في السادسة من صباح اليوم الجمعة أكبر حملة لتطهير مدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر، برئاسة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، بالاشتراك مع أجهزة الدولة والأمن وبالتنسيق مع القاعدة البحرية.

ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى غد السبت، لتطهير كل شوارع المدينة على مستوى الشوارع الفرعية و الرئيسية، والمنازل والمصالح وجميع المباني بالكامل، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ويشارك في الحملة أكثر من 300 متطوع من شباب المدينة، ومؤسسات منظمات المجتمع و10 جمعيات أهلية و4 أحزاب، والمجتمع المدني والحماية المدينة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة النظافة بالمدينة، وإدارة النظافة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وإدارة الأمراض المتوطنة بصحة البحر الأحمر وبالتنسيق مع قسم شرطة سفاجا والقاعدة البحرية بسفاجا.

أشارت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، في تصريح لـ "الوطن"، أن الحملة بدأت في الساعة السادسة من صباح اليوم وتستمر حتى غد السبت وهدفها تطهير كل شبر في مدينة سفاجا من شوارع ومباني وأرصفة وأعمدة إنارة بمشاركة جميع مؤسسات الدولة والشباب ومنظمات المجتمع المدني و الجمعيات الخيرية.

وأشادت المغربي بجميع المشاركين خاصة الشباب المتطوع وسيدات المنازل، واللائي شاركن بشكل متوازي في تطهير مداخل العمارات والبلوكات السكنية وسلالم الوحدات السكنية بالتعاون بين قاطني العمارات وقدمت المغربي الشكر للقاعدة البحرية بسفاجا على الدعم، وتقديم جميع التسهيلات وجميع المشاركين واصفة ذلك بالملحمة.

وقادت الدكتورة نصره سعد مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالبحر الأحمر، حملة لتوعية الشباب المتطوعين من قبل مؤسسات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بمدينة سفاجا.

ووجهت الشباب بكيفية خلط نسب المواد المعقمة والمطهرة والتعامل مع الأهالي أثناء عملية الرش. ، مع نشر الإرشادات الصحية وتوعية المواطنين من خلال اللوحات الإعلانية الموجودة.

وشددت رئيس المدينة على استمرار حملات مرور مكثفة على جميع الصيدليات ومحال البقالة والسوبر ماركت، للتأكد من توفير كافة المستلزمات الطبية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار ثابتة.