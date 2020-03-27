ضبط محاولة تهرب جمركي لمستلزمات طبية بمليون و67 ألف جنيه في سفاجا

تمكنت جمارك سفاجا مساء أمس الخميس، من ضبط محاولتي تهرب جمركي لكمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات وأدوات التجميل بلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و67 ألفا و388 جنيها، وذلك بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبة السعودي تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب "م.ص"، وبتفتيشها تبين وجود 73 علبة حشو أسنان بداخل كل منها 3 قطع مخبأة داخل الأمتعة الشخصية.

كما تم ضبط 477 عبوة كريم للبشرة و200 عبوة صبغة للشعر و75 خصلة شعر طبيعي و36 مسك معطر للجسم و60 عبوة بودرة لوشن و47 عبوة أحمر شفاه وعدد من أجهزة المراقبة والتحكم في الشاشات مخبأة داخل الأمتعة الشخصية للراكب "ع . ك".

وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 792 ألفا و194 جنيها.

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.