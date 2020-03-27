صور.. دمياط: المواطنون يلتزمون بالحظر.. وغلق المحال المخالفة

شهدت محافظة دمياط، التزام كبير بإجراءات الحظر، فيما خلت الشوارع الكبرى من المواطنين في المدن.

فيما واجهت الوحدات المحلية، محلات الكمبيوتر "السايبر" والجزارة والكافيهات بالغلق والتشميع بعد الخامسة في مختلف أنحاء المحافظة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدي خاطر، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ غلق المقاهي والكافتيريات والمحال التجارية في الموعد المحدد من الساعه الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مطاعم ومقهى ومحل جزارة، وإزالة عدد من الإشغالات للباعة الجائلين بطريق المطار بقرية الرياض ومدينة كفر البطيخ.

كما شنتأ الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور حملة، أغلقت عددا من المقاهي والمكتبات المخالفة لقرار الحظر بقرية شرباص.