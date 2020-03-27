الأزهر يدعو المصريين للشروع في القنوط والدعاء برفع بلاء كورونا

دعا الأزهر الشريف المصريين للشروع في القنوت والدعاء أثناء صلاة الظهر اليوم، ليرفع بلاء كورونا، عن مصر.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية، إنه يُشرع القنوتُ بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من صلاة الظُّهر؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء.

واللهَ نسأل أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء، وأن يرزقنا حُسْن اللجوء إليه، وطمأنينة الصِّلة به، إنَّه سُبحانه غفورٌ ودودٌ.

فيما دعا الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في بيان له أمس المصريين لآداء صلاة الحاجة.