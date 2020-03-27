وزيرة البيئة: انخفاض تلوث الهواء بعد إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ارتفاع نسب تلوث الهواء في العالم يؤدي إلى سرعة انتشار الفيروسات، موضحة أن الوزارة بدأت فور ظهور فيروس كورونا، برصد نسب التلوث في الهواء، مؤكدة أن الرصد كشف عن انخفاض هذه النسب بعد القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا مثل تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات وتقليل عدد الموظفين.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن نجاح بعض الدول في السيطرة على فيروس كورونا، جاء بسبب اتخاذها إجراءات احترازية في الوقت المناسب، لافتة إلى أن خطة الوزارة في مكافحة كورونا يركز على خفض ما يؤدي لارتفاع نسب التلوث في الهواء.

وأشارت "فؤاد" إلى أن الوزارة وضعت 4 محاور لتقليل نسب التلوث، المحور الأول هو إعداد مخطط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بضرورة رفع القمامة في الشوارع بواسطة معدات وحدات التدخل السريع بالمحافظات، كما تم نشر إرشادات للقائمين على إزالة القمامة توضح لهم الطريقة الصحيحة لإزالتها: "مينفعش يشيلها بإيده زي قبل كدة".

وأوضحت أن هناك دورا كبيرا للمجتمع المدني في نشر هذه الإرشادات، حيث وزع أفراد من المجتمع المدني في قنا وأسيوط، قفازات وكمامات لمتعهدي الخدمة، كما وضعنا خطة بالتعاون مع وزارة الصحة لنقل مخلفات المستشفيات الجامعية.