ضبط 178 قطعة سلاح و241 قضية مخدرات خلال 24 ساعة..

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 178 قطعة سلاح ناري ، بحوزة 154 متهما، وتنفيذ 80 ألفا و591 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 10 متهمين ارتكبوا 17 حادثا متنوعا.

كما جرى ضبط 241 قضية مخدرات بحوزة 259 متهما، وضبط 19 ألفا و427 مخالفة مرورية، وفحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 11 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.