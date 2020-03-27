بعد قليل.. قناة "DMC" تعرض "لقاء الجمعة" مع الدكتور علي جمعة

تعرض فضائية "dmc"، بعد قليل، "لقاء الجمعة" مع الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، مع صلاة الظهر اليوم الجمعة، بعد قرار منع صلاة الجمعة في المساجد، ضمن قرارات الدولة للحفاظ على أرواح المصريين من انتشار فيروس كورونا.

ويتحدث "جمعة" عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعي والتقوى ومواجهة الشائعات.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية المصرية، أن صلاة الجمعة اليوم لا تنعقد في المنزل وستصلى ظهرا بالمنازل دون خطبة.

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن "صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل والجمعة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة الظهر".