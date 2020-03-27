كراتين مواد غذائية ووجبات ساخنة لـ 7000 أسرة في مبادرة "تحدي الخير"

أعلنت جمعية رسالة، عن نجاح فريق مبادرة "تحدي الخير" بها، في الوصول إلى 7000 أسرة من الأشد فقرا، حيث تم توزيع وجبات ساخنة وكراتين غذائية بها كل ما يحتاجون إليه، مشيرة إلى أن الجمعية ستقدم دعما ماديا لبعض الأسر المستحقة وفق دراسة وبحث، وذلك لتلبية كافة احتياجتهم الشخصية.

كانت جمعية رسالة قد أطلقت حملة "تحدي الخير"، تزامنا مع الأزمة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، بمساهمة عدد كبير من نجوم كرة القدم والفن، حيث تم التكفل بعدد كبير من الأسر المستحقة والمتضررة من الوضع الحالي، والذين فقدوا قوت يومهم ومصدر الدخل الوحيد لهم.

وقالت ريهـام محسن، المتحدث الرسمي باسم"رسالة"، إن ما يفعله فريق "تحدي الخير" في الظروف الحالية هو أمر طبيعي، مشيرة إلى أن هدف الجمعية الوصول إلى 100 ألف أسرة، وتعطي الجمعية الأولوية في تلقي التبرعات للأسر التي تكفلها المرأة المعيلة، التي تعمل لتأمين دخل لأسرتها، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، والأسر التي يعولها عمال اليومية والحرف اليدوية.

وأفادت ريهام، في بيان اليوم، بأنه في هذه الظروف الطارئة والأزمة الحالية ونظراً لأن هناك الكثير من المتضررين، ترصد "رسالة" جميع الحالات بمعدلات يومية لتوفر المساعدات للأشد فقرا والأكثر احتياجا أولا في الكثير من المناطق النائية، من معدومي الدخل.

وأضافت، أنه يتم دراسة جميع الحالات بعناية بمعدلات يومية لاستحقاق التبرعات، ووضعها في المكان الصحيح، لافتة إلى أن هذه أمانة هم يشرفون عليها، مشيرة إلى أن هناك مائده رحمن توجد بصفة مستديمة تكفي لإطعام 2000 أسرة يومية، بجانب الكرتونة الغذائية، وتعمل على تلبية كافة احتياجتهم، وهدفها تغطية كل الأسر المستحقة.