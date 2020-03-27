مصر للطيران تشارك بفيديو ترويجي لحملة "خليك في البيت"

شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران، في حملة "خليك في البيت"، التي أعلنت عنها العديد من مؤسسات وهيئات الدولة من أجل سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصابة نحو 495 مواطناً و 24 حالة وفاة داخل البلاد.

وقامت مصر للطيران، بتوجيه رسالة مصورة، إلى عملائها المسافرين، بالبقاء بالمنزل حفاظا على سلامتهم حتى يستطيعوا السفر والمغامرات مرة ثانية على متن رحلاتها الجوية بأمان وسلامة.

وعلقت مصر للطيران رحلاتها الدولية إلى كافة أنحاء دول العالم، تنفيذا لقرار الحكومة المصرية الصادر بتعليق الطيران من وإلى المطارات المصرية، باستثناء رحلات الشحن الجوي والطيران الداخلي.

يذكر أن قطاعي الطيران من القطاعات الأكثر تضررا على مستوى العالم بأزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن خسائر شركات الطيران حول العالم سوف تقدر بنحو 252 مليار دولار بسبب هذه الأزمة.

كما أعلن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن خسائر قطاع الطيران المصري من قرار تعليق الرحلات حتى 30 مارس تصل إلى 2.25 مليار جنيه مصري.