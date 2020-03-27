خالد الجندي عن تعليق الجمعة: وقت الالتزام بكتاب الله وطاعة أولي الأمر

علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على تعليق صلاة الجمعة لأول مرة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال "الجندي"، في الرسالة التي بثتها فضائية "دي إم سي": "هذا وقت الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله وطاعة ولي الأمر، حيث أمرنا الله في هذا الوقت، في قوله تعالى يأيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم".

وأضاف، أن الحفاظ على الحياة من أهم مقاصد دين الله، فيجب أن نلتزم الأوامر التي نظمت العلاقات بين الناس، والتي أمرت الناس أن يصلوا الظهر بدلًا من الجمعة، مصداقًا لقوله "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

واختتم الشيخ خالد الجندي: "هيا إلى الحياة، هيا إلى كتاب الله، والتزموا في بيوتكم وصلوا الظهر 4 ركعات كل في بيته".