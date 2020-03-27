مساجد مطروح تلتزم بالغلق.. وفرق تفتيش تنتشر في المدن

التزمت مساجد مطروح بقرار الغلق وإلغاء صلاة الجمعة، اليوم، حيث جرى رفع الأذان "ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم"، وأدى المواطنون صلاة ظهر في المنازل.

في سياق متصل انتشرت حملات التفتيش على المساجد بمطروح من قيادات مديرية أوقاف مطروح وأئمتها، وبدأوا في المرور على جميع المساجد تزامنا مع صلاة الجمعة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، "نقوم بالتفتيش والمرور على المساجد على مستوى المحافظة من خلال مدراء الإدارات والمفتشين، مقسمين لعدة فرق، حيث بدأت نقطة الاينطلاق من مسجد العوام أكبر مساجد مطروح".

وأضاف "عبدالبصير" أن إدارات الأوقاف الفرعية بالمراكز والمدن، نظمت فرق تفتيش ومرور في النجيلة وبراني والسلوم وسيوة والحمام والعلمين والضبعة، إلى جانب التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، على مدار الساعة كتابة وتوثيقا بالصور لحماية الوطن والخروج به من هذه الأزمة.

وأشار إلى أن الالتزام بالتعليمات الصحية واجبا شرعيا وعقليا والتزاما أخلاقيا ووطنيا، قائلا: "حمى الله مصر والإنسانية من غول هذا الوباء".