"الأوقاف" تنهي خدمة إمام بالدقهلية خالف قرارات غلق المساجد

واصلت وزارة الاوقاف قرارتها الحاسمة ضد مخالفي قرارات تعليق صلاة الجماعة بالمساجد وغلق المساجد نتيجة انتشار فيروس كورونا وتحذير مؤسسات الصحة العالمية من التجمعات لعدم انتشار الفيروس.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهاء خدمة عبد الله منصور محمد منصور سعد إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية وتحرير محضر رسمي وبلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد المذكور بمخالفته تعليمات الأوقاف.

وقالت الوزارة في بيان لها: بناء على مذكرة مديرية أوقاف الغربية والتي أفادت بقيام عبد الله منصور محمد منصور سعد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية بفتح زاوية عبد الله السعدي والتي تقع أسفل منزله بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية وإمامة الناس بها في صلاة فجر الخميس 26 / 3 / 2020م واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة ودعوة الناس لعدم الالتزام بتعليمات غلق المساجد بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات أنهى وزير الأوقاف خدمة المذكور ووجه مديرية أوقاف الغربية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة

كما كلّف الوزير الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف الغربية بعمل بلاغ للنائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة.

وأكدت الاوقاف أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

واكدت وزارة الأوقاف علي أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة ، لا قدوة سيئة .