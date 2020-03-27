تعقيم أماكن التجمعات والمواقف والمواصلات العامة بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا علي سلامة المواطنين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، استمرار عمليات تطهير كافة أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف ومباني الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز والأحياء لمكافحة الفيروسات.

وأضاف "راشد"، أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكافة المرافق وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع المبادرات الشبابية والجمعيات الأهلية المهتمة بالشئون المجتمعية.

وشدد محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين مع توعية المواطنين والعاملين بمخاطر فيروس كورونا، وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالحد من التجمعات مع الالتزام بتخفيض عدد العاملين.

ووجه "راشد" بضرورة التأكد من توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين وعدم إيقاف حركة السيارات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة لما لها من أهمية للمواطنين.

وأكد المحافظ على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم نحو السماح لبعض الفئات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة خاصة من القيادات المحلية أو متعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة الأحياء والمراكز والمدن، بالإضافة للعاملين في قطاعات رصف الطرق لاستكمال تنفيذ خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها.

وشدد "راشد"، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتأكيد على عدم إقامة أي أسواق أسبوعية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي سلامة المواطنين مع استمرار أعمال رفع المخلفات والنظافة دون التقيد بمواعيد الحظر لعدم الإخلال بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يخص نظافة الشوارع.