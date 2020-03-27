الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا جنوب البلاد

تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، من إحباط هجوم إرهابي تم التخطيط له في مدينة كراسنودار جنوب البلاد.

وذكر الجهاز، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه اعتقل مواطنا روسيا متواطئا في التخطيط للهجوم ويبلغ من العمر 27 عامًا.

وأضاف أنه عثر على "عبوة ناسفة في سيارة الشخص المحتجز إلى جانب مراسلات في أجهزة الاتصالات الخاصة به مع أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا والذين يقيمون في الخارج"، مشيرا إلى أن المراسلات المضبوطة تكشف النوايا الإجرامية للشخص المحتجز.

ولفت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه عقب دراسة الخبراء للبنود والوثائق التي صادرها جهاز الأمن الفيدرالي، سيتم اتخاذ القرار الإجرائي اللازم بشأن فتح قضية جنائية.