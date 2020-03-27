روسيا تقرر إغلاق المقاهي والمطاعم بدءا من السبت

قررت السلطات الروسية إغلاق المقاهي والمطاعم في جميع أنحاء البلاد ابتداء من غد السبت، حسبما أفادت فضائية "sky news عربية"، في نبأ عاجل.

وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن القطاع الطبي في روسيا يستعد لمختلف السيناريوهات الممكنة لتطور أزمة فيروس كورونا، وأنه جرى شراء المعدات الإضافية اللازمة.

وقال موراشكو، عبر أثير القناة الروسية الأولى: "القطاع الطبي يستعد اليوم لجميع السيناريوهات الممكنة، ويعمل على إنشاء وإعادة تشكيل أسرة في حالة الضرورة، كما تم شراء المعدات الإضافية ويجري حاليا تجربتها، ويجرى حاليا شحن المعدات الإضافية التي قد تكون لازمة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو؛ ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليما.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الإصابات في روسيا، ليبلغ 840 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن، موضحا أن 9 أشخاص غادروا المستشفى خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليبلغ إجمالي الذين تماثلوا إلى الشفاء من الفيروس 38 شخصا.