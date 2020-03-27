فيديو.. البابا تواضروس: فيروس لا يرى هز دول.. وطلب الرحمة يستلزم التوبة

واصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بث رسائلة الروحية اليومية للأقباط عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد قرار إغلاق الكنائس وتعليق الأنشطة الروحية والكنسية لمواجهة فيروس كورونا.

وخصص البابا رسالته، اليوم، لتفسير آية "الكثير الرحمة" في الإنجيل، قائلا: "طلب الرحمة يستلزم التوبة، وأحيانا يجد إنسان أن الشر هو حياته ويفتخر بهذا الشر، ويمكن أن الأحداث التي نعيشها بسبب فيروس لا يرى يهز مجتمعات ودول وبرامج وحكومات".

وأضاف: "أحيانا يفتخر الإنسان بقوته، وكلامي على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي فلماذا تفتخر بالشر إيها الجبار ورحمة الله كل يوم، ومن إحسانات الله أننا لم نفنى، والله أنقذ حياتنا الكثير من المرات".

واختتم البابا رسالته: "على الإنسان أن يوزن نفسه ويأخد باله ويقيس نفسه هو إيه، والخطية لا تقف أمام رحمة الله، ولا تستهين برحمة الله، وأطلبها باستمرار".

كانت الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس، أعلنت إغلاق مبانيها وإيقاف القداسات وكل الأنشطة الاجتماعية والروحية والكنسية لمدة أسبوعين أو لحين إشعار آخر؛ لمواجهة فيروس كورونا.

رابط الفيديو: https://www.facebook.com/watch/?v=233709818009476