فتح المسجد وخطب الجمعة.. "الأوقاف" تحرر محضرا ضد مواطن بكفر الشيخ

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إنه سيجري تحرير محضر ضد شخص فتح مسجد "زاوية" صغيرة عنوة بجوار محكمة سيدي سالم، وألقى خطبة الجمعة دون تصريح، معرضا حياة الأهالي للخطر.

وأضاف الفقي، في بيان له، "بمساعدة رجال أشاوس هم مديروا الإدارات والمفتشون والأئمة وعمال الأوقاف وبالتنسيق التام مع الأجهزه المعنية، جرى تنفيذ توجيهات الوزارة بغلق المساجد اليوم، وقد التزم الجميع بالتعليمات، عدا زاوية الرحمة بجوار محكمة سيدي سالم".

وحرر الشيخ ياسر محمد شحاتة المفتش الأول بالإدارة، محضرا ضد سعد محمد محمود زغلول وآخرين، فتحوا الزاوية عنوة بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وكذا قيامه بالخطابة دون ترخيص.