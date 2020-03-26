صور.. شوارع كفر الشيخ خالية من السيارات والمارة في ثاني يوم حظر  

بدت طرق وشوارع محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، خالية من السيارات والمارة والحركة، مع بدء تنفيذ قرار حظر التجوال، في الوقت الذي انتشرت فيه قوات الأمن على مداخل المدن وعلى الطرق الرئيسية وفى الأكمنة الثابتة، لمتابعة تنفيذ القرار.

من جانبه، أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ أهالي المحافظة لقرار حظر التجوال بالشوارع والميادين العامة والجانبية من الساعة السابعة مساءًا حتي السادسة صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، قائلًا، "كملوا جميلكم للنهاية والتزموا البيوت".