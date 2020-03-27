في 8 نقط.. "الصحة" تضع إرشادات التسوق الآمن

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات للمواطنين للتسوق الآمن، حيث جاءت النصائح على النحو التالي:

-أحرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.

-أحرص على تعقيم يديك قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت.

- التزم بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق.

- حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

- أدفع باستخدام بطاقة الصراف الآمن إذا أمكن.

- أمسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم.

- لا تلمس المنتجات التي لم تشتريها

- أحرص على غسل الخضار والفواكه جيدا

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمنع التكدس والاختلاط بين المرضى، على أن يتم توزيع الأطقم الطبية بتلك العيادات على الوحدات والمراكز الطبية.

كما تقرر صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وألبان الأطفال مقدمًا لثلاثة أشهر قادمين، للتيسير على المرضى، مشيرة إلى أنه يتم عقد اجتماع بشكل دوري مع وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات عبر "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة تطبيق خطة الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت في مؤتمر صحفي لها، إلى أنه تم التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى (21) معملاً بمحافظات الجمهورية، منهم 19 معملاً يعملون بشكل فعلي، ومعملان سيبدأن في العمل غدًا بمحافظتي سوهاج وقنا، مضيفة أنه تم إجراء التحاليل لأكثر من 25 ألف حالة قادمة إلى مصر في آخر أسبوع قبل إغلاق المنافذ (الجوية، البرية، البحرية)، مشيرة إلى أن جميع العينات لفيروس كورونا التي يتم سحبها تظهر نتائجها خلال ساعات، كما شددت على منع إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد إلا من خلال المعامل المركزية للوزارة، أو معامل المستشفيات الجامعية التي يتم تنسيق العمل معها تحت شبكة واحدة.