لحل أزمة الأسعار.. "علوم قناة السويس" تنتج مطهرات للوقاية من كورونا

قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إن قسم الكيمياء بكلية العلوم بالتعاون مع وحدة الاستشارات العلمية والخدمة العامة، قرر إنتاج مطهرات كحولية صحية وآمنة مساهمة منه في خدمة المجتمع، وتحت إشراف الدكتور محمد سعد زغلول عميد الكلية.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس إلى أن جامعة قناة السويس تسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع، وخاصة في الظروف الحالية التي يمر بها المجتمع المصري، متابعة: "الهدف هو إنتاج كحول أمن وصحي وفي نفس الوقت بسعر مخفض مقارنة بالأسعار الحالية، ولمحاربة استغلال بعض التجار للمواطنين".

ومن ناحية أخرى، نظمت جامعة قناة السويس حملة تحمل عنوان "شكرا بلدي .. أنا في بيتي ولكني إيجابي"، برعاية رئيسة الجامعة.

وتأتي الحملة ضمن حملات التوعية التي تطلقها أجهزة الدولة بهدف الحفاظ على المواطنين.