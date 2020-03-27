مساجد القليوبية تلتزم بقرار منع صلاة الجمعة

اكتفت مساجد القليوبية، اليوم، برفع أذان الظهر من المساجد والتنبيه على المواطنين بنداء "صلوا في بيوتكم ـ صلوا الظهر 4 ركعات"، حسب تعليمات وزارة الأوقاف بمنع صلاة الجمعة، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشكلت مديرية الأوقاف بالقليوبية، غرفة عمليات رئيسية، برئاسة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن غلق جميع المساجد والزوايا والمصليات وعدم السماح بإقامة أي تجمعات في الشوارع والميادين.

ومن جانبه أكد الشيخ صفوت أبوالسعود، عدم تلقي أي شكوى بمخالفة التعليمات، مؤكدا التزام المواطنين بالقرارات.

وأكد أنه لا مجال لإقامة صلاة الجنائز أو غيرها بالمساجد، متابعا: "يمنع منعا باتا إلقاء درس في أي صلاة جنازة إذ أن الغرض عدم وجود تجمع وتقارب وتلاحم وتكدس بين المواطنين".

وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب الكثير من الجهد والعمل، حفاظاً على سلامة المواطنين وخدمة لدين الله بعيداً عن أي مزايدة باسم الدين

وأضاف أيضاً أن الرافض لقرار الغلق أحد صنفين "إما جاهل.. وإما عدو لوطنه ودينه" مشيرا ان الدين يحافظ على المتدين والذب لولاه ما كان الدين وما جعل عليكم فى الدين من حرج