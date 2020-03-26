للتواصل خلال الحظر.. تطبيق إلكتروني لموهوبي القليوبية

دشنت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، تطبيقا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل بين أبناء الإدارة والموهوبين بمدارس المحافظة خلال فترة تعليق الدراسة.

التطبيق الجديد جرى إطلاقه، اليوم، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي، إن من خلال التطبيق الجديد، يستطيع الطالب الموهوب تسجيل بياناته من خلال استمارة إليكترونية.

وأشار إلى أنه جرى إنشاء جروب على جروب "واتس آب"، لإرسال الفيديوهات الخاصة بالموهوبين، ليجري عرضها في قناة الموهوبين على موقع يوتيوب.