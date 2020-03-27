انتشار فرق الهلال الأحمر في شوارع الغردقة

انتشرت فرق الهلال الأحمر المصري بشوارع مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة متطوعين من مؤسسات المجتمع المدني، ضمن الإجراءات الوقائية التي تنتهجها الدولة للحماية من فيروس كورونا.

استهدفت فرق الهلال الأحمر تطهير الشوارع العامة والسيارات والمواصلات العامة والخاصة، وعددا من المؤسسات التي تستقبل المواطنين.

وطافت فرق من متطوعي الهلال الأحمر المصري، عدة شوارع بمدينة الغردقة مرتدين الزي المميز ذات اللون الأحمر، وانتشروا في شوارع المدينة، بهدف التعقيم والتطهير ضد فيروس كورونا.

كما قدموا نصائح للمواطنين في الشوارع، بحثهم على الالتزام بتعليمات الحكومة وحظر التجول والبقاء في المنزل.

و قال أيمن البربري رئيس فريق الطوارئ بالهلال الأحمر، لـ"الوطن"، إنه جرى تقسيم متطوعي الهلال الأحمر لعدد من الفرق، مشيرا إلى وضع خطة لعمل حملات تعقيم وتطهير لشوارع مدينة الغردقة والمنشآت العامة.

وأضاف البربري أنه جرى تعقيم عدة شوارع بمدينة الغردقة وتعقيم المنشآت العامة داخل المدن المختلفة، لافتا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة، بجميع مدن المحافظة، وسيتم توفير المعدات والمواد المطهرة لتوسيع نطاق عمل فرق التطهير.