مصادر: "مصر للطيران" تسير رحلات استثنائية لإعادة العالقين بمسقط ولندن

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران ستسير مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران إلى مسقط، لإعادة المصريين العالقين بدولة عمان.

ولفتت المصادر إلى أن الشركة الوطنية القابضة ستنقل من مسقط، 140 مصريا عالقا، طلبوا توفير رحلة لإعادتهم إلى القاهرة.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تسير شركة إير كايرو، التابعة للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران رحلات إلى لندن بداية من الأحد المقبل، لإعادة المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن تقل الرحلة حوالي 150 مصريا عالقا إلى أرض الوطن.

كان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني توجه إلى العاصمة البريطانية لندن على متن إحدى رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران لإعادة مصريين عالقين من هناك، وكانت بعض السفارات وجهت الشكر لمصر لما بذلته من جهود لتسيير رحلات لإعادة عالقين إلى بلادهم.

وكانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، كشفت عن استمرار سفر الرحلات الاستثنائية من المطارات المصرية، لإعادة السائحين العالقين بمصر لبلادهم، مؤكدة أن الدولة المصرية تسابق الزمن لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا بعدد من الدول.