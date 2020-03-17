مصادر: انطلاق 57 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة الدولي اليوم

أكدت مصادر بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن عدد الرحلات الدولية والداخلية، التي ستنطلق اليوم، من مطار القاهرة الدولي، 57 رحلة، وأن عدد الرحلات العائدة سواء الداخلية أو الخارجية، تساوي نفس العدد 57.

ولفتت المصادر لـ"الوطن"، إلى أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، تسير رحلاتها حتى ظهر الخميس المقبل، من منطلق حرصها ومسؤوليتها المجتمعية، حيث أنه من المتوقع أن تمنى معظم هذه الرحلات، بخسائر مادية، قد تصل إلى ثلث ما تحصله الشركة الوطنية في الأيام العادية.

وأضافت المصادر، أن الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، تواصل عملها لخدمة جموع الشعب المصري، بغض النظر عن أي مكاسب، حيث من المتوقع أن تغادر بعض الرحلات الجوية، بعدد قليل للغاية من الركاب والسائحين والمسافرين، وتعود بدون ركاب والعكس، ما يؤكد اهتمامنا بأرواح المصريين بشكل خاص، والبشرية بشكل عام لاننا نقدم خدمة للإنسانية، وهو جزء من طبيعة عملنا.

في غضون ذلك، شهدت مباني مطار القاهرة الدولي الثلاثة، اقبال جماهيري علي السفر، وانتشرت الأجهزة الأمنية والطبية، للحد من التكدس أو الزحام أمام صالات السفر والوصول، وسط تنسيق أمني على أعلى مستوى، فيما انتشر أطباء الحجر الصحي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوزيع ماسكات الوجه، وتقديم الخدمات الطبية بقيادة حازم حسين مدير الحجر الصحي، بمطار القاهرة الدولي، هذا بخلاف العيادات الخارجية المتنقلة للكشف المجاني على الراغبين.

من جانبها واصلت وزارة الطيران المدني إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع جميع الشركات التابعة.