مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة، اليوم السبت 28 مارس الحالي، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:22

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:11

أذان العشاء 07:29

مواقيت الصلاة في الأسكندرية

أذان الفجر 04:26

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:17

أذان العشاء 07:36

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:22

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:12

أذان العشاء 07:31

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:20

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:11

أذان العشاء 07:30

مواقيت الصلاة في مطروح

أذان الفجر 04:36

أذان الظهر 12:16

أذان العصر 03:47

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء 07:47