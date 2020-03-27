برلماني يطالب بعزل المحافظات عن بعضها حتى نهاية حظر التجوال

تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، حول إمكانية تطبيق العزل بين جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، طوال المدة المنصوص عليها ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد العميري، حرص الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات الصارمة التي تهدف لمنع تفشى الفيروس في محافظات جمهورية مصر العربية.

وقال: استكمالا لسلسلة الإجراءات يجب تطبيق العزل بين المحافظات لحين انتهاء فترة حظر التجوال ولمدة 14 يوما لضمان عدم انتشار الفيروس من وإلى المحافظات المختلفة، وتفادي الخسائر والدخول في سيناريوهات أكثر ضررا ".