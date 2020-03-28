حفظ التحقيق.. آخر قرارات النيابة مع 5 صينيين في حفلة "شواء الثعابين"

قالت مصادر أمنية وقضائية، إن النيابة العامة قررت حفظ التحقيقات مع 5 صينين في حفلة شواء الثعابين داخل شقة مستأجرة في القاهرة الجديدة بعد أن أخلت سبيلهم دون توجيه لأن فعلتهم لا تقع تحت طائلة القانون.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة لم تتسلم بشكل رسمي تقارير الجهات المختصة لتحديد اللحوم الخاصة بحفلة الشواء، بينما تحدثت مصادر نسبت للطب الشرعي، أن اللحوم عبارة عن أعضاء ذكرية لحيوانات وليست لثعابين.

وقال ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن واقعة القبض علي 5 صينيين خلال حفلة شواء ثعابين داخل شقة بالقاهرة الجديدة غريبة على عادات المصريين، وغير مقبولة من الأساس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لكن في الوقت نفسه القانون لم يجرم ما فعله الصينيون في تلك الواقعة.

وأضاف سيد أحمد، في تصريحات لـ"الوطن"، إن المادة رقم 60 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه: "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة".

وتابع سيد أحمد أنه بموجب القانون، فإن النيابة العامة لم توجه لهم أي تهم، بل هناك نوع من التحذير لهم حتى يتوقفوا عن الخروج عن المألوف بالنسبة للمصريين، بخاصة وأن الشعب والدولة كافة تواجه فيروس كورونا، الذي كان مصدره الصين.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من أحد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبة.

وداهمت قوة أمنية الشقة وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 من الصينيين بينهم سيدتان، وتم التحفظ على كمية من الثعابين، كانت إحداهم "صينية الجنسية" تقوم بشويها لتقديمها كوجبة غداء لأصدقائها الصينين.