وزارة الطاقة السعودية تنفي التواصل مع روسيا لزيادة أعضاء "أوبك+"

نفى مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، وجود أي تواصل بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، بشأن زيادة أعضاء دول "أوبك+".

وأكد المصدر، أنه لا توجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، قال في تصريحات صحفية اليوم، إن إبرام اتفاق جديد لـ"أوبك+" لتحقيق التوازن في سوق النفط ممكن إذا انضمت دول أخرى له، وإنه يتعين على تلك الدول التعاون لتخفيف التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف ديمترييف: "نحن على اتصال مع السعودية وعدد من الدول الأخرى، وبناء على تلك الاتصالات نرى أنه إذا زاد عدد الأعضاء في (أوبك+) وانضمت دول أخرى فإن من الممكن التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط".