حظك اليوم السبت 28-3-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

ترتبط توقعات الأبراج وتنبؤاتها بعالم الفلك ارتباطًا وثيقًا، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تجنبا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الشمس في منزل الأصدقاء ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل رامي يوسف، ويوافق تاريخ ميلاده 26 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المشتري يمدك بالحماس والحيوية، اعتمد على ذلك لتجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع فينوس في برجك يمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تعتني بصحتك وتعمل في صمت ومن المفيد أيضا الانعزال أيضا والتأمل ومراقبة الأمور عن بعد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تستجد أمور خاصة بالأهل والأحباب وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تساعدك الحالة الفلكية على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقاتا مفيدة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط الشمس في منزل الحظ تدعمك وتغذيك بأفكار جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

كن متفهما ومستعدا للتسامح ولا تفقد صبرك وأعصابك إذا واجهت مقاومة أو معارضة لرغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم بصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس بمنزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من يشغل قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

قد تنكشف لك أسرار خاصة بالمال وقد تتاح أمامك اليوم فرص مهنية أو مالية عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب من أحبابك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

سواء كنت متزوجا أو مرتبطا استمع للطرف الآخر وكن عادلا ولا تبخسه قدره، واهتم بصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على تنظيم جهودك وهناك ارتباطات ومسئوليات ووعود تستطيع أن تفي بها.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

عطارد ونبتون معاكسان وينصحك الفلك بالموضوعية واللباقة كي تبلغ هدفك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم تعرض أفكارك وآراءك بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع فينوس في منزل الحب ويملآن قلبك بمشاعر أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع فينوس في وضع معاكس وينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق، فلا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يجعلك تنجح في كل مباراة ذهنية وتحسن التصرف والتعبير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم تؤثر في الأهل والأخوة بلباقتك وبلاغتك وتنجح في إقناع من حولك بأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.