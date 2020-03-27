سول تستدعي السفير الصيني بسبب قرار بكين حظر دخول الأجانب بسبب كورونا

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الصيني لدى سول "شينج هاي مينج"، اليوم، بسبب حظر بكين لدخول الأجانب دون إشعار مسبق.

والتقى نائب وزيرة الخارجية "كيم كون" مع السفير الصيني، بعد يوم من إعلان بكين أنها ستعلق دخول الأجانب مؤقتًا - حتى الذين يحملون تأشيرات دخول أو تصريحات إقامة - بدءًا من غد السبت، للحد من تدفق عدوى وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتعهد السفير الصيني عند وصوله إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ببذل الجهود لمساعدة الكوريين الذين يحتاجون إلى القيام برحلات ضرورية إلى الصين، وقال للصحفيين: "نقدم لكم ضمانات بشأن تبادلات الأفراد في قطاعات الأعمال والعلوم والتكنولوجيا".

وأضاف مينج: "نريد أن نتعاون مع كوريا الجنوبية للتغلب على هذه الأزمة والتوصل إلى عالم خال من عدوى الفيروس، آمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته وأن نتجاوز هذا المنعطف الصعب".

وصعد قرار الصين الدعوات الشعبية في كوريا الجنوبية للرد بالمثل بمنع دخول جميع الوافدين من الصين، وقد كانت كوريا الجنوبية قد حظرت دخول القادمين من مقاطعة "هوبي" فقط بوسط الصين، التي ظهر فيها الوباء لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وقال مسؤول بارز بالوزارة رفض الكشف عن هويته: "كان هناك إعلان مفاجئ بشأن هذا الإجراء أمس، ونعتقد بأنه قرار مؤسف لأنه لم يتم إخطارنا به مسبقًا".