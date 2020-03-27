هنيدي للطلاب: اللي يتدلع يتضرب على وشه.. مينفعش نطلع من المحنة دي جهلة

قلد الفنان محمد هنيدي، عددًا من الشخصيات التي قدمها في السينما المصرية، للتعليق على أزمة انتشار فيروس كورونا، بشكل كوميدي.

وقدم هنيدي خلال لقاء عبر "VIDEO CALL"، في الحلقة الأولى من برنامج "من غير كورونا"، من إنتاج ديجيتال ستوديو، والذي أذاعته قنوات مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحاتها الرسمية على "فيس بوك"، تقليدًا مميزًا لعفت الشربيني، وهي الفتاة التي جسد شخصيته في فيلمه "جاءنا البيان التالي": "يا ختي وأنا ناقصة".

وتقمص هنيدي شخصية رمضان مبروك أبو العلمين، للتعليق على قرار وزارة التعليم والتعليم الفني بتعليق الدراسة: "أنا شايف إن وقف الدراسة للسبب ده حاجة محترمة ومش عاوزين حد يزهق، بس مننسهاش ونقعد نراجع في البيت عشان منطلعش من المحنة دي جهلة، ومفيش حاجة اسمها دلع اللي يتدلع يتضرب على وشه".

وحول شخصية المذيع نادر سيف الدين، التي جسدها في فيلمه "جاءنا البيان التالي"، قال: "المواد الغذائية مش هتخلص، عندنا مخزون عظيم، بلاش خوف أو ذعر، عشان نسيب الفرصة لغيرنا، ولو كلنا عملنا كده هنتأثر، الخير كتير".