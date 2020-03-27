هل يرسب الطالب الأزهري في المشروع البحثي؟

اعلن الشيخ صالح عباس وكيل الازهر الشريف مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب شملت الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

كما يتم تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس وتكليف قطاع المعاهد بتحديد نهاية كل مقرر على وجه الدقة وإعلانه للطلاب على موقع بوابة الأزهر الإليكترونية في موعد أقصاه يوم الاثنين 30 مارس ويتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي وفي أسئلة اختبار طلاب الشهادة الثانوية.

وأكدت مصادر مسئولة بقطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات الخاصة بالطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثاني للثانوية الأزهرية ستكون عبارة عن مشروع بحثي يقدمه الطالب، ويتوقف نجاح الطالب ورسوبه على تقديم المشروع وفحوى المشروع البحثي.

وأوضحت المصادر أنه لابد وأن يتقدم الطالب بالمشروع البحثي في كل مادة كشرط لانتقاله للصف التالي، سواء كان علمي أو أدبي.

وأشارات المصادر إلى أن المشروع البحثي يقدم لقطاع المعاهد أو المعهد الأزهري الذي يتبعه الطالب بأي صورة من صور التواصل الإلكتروني.