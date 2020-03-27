بطرس دانيال ينعى جورج سيدهم: تحمل رحلة مرض على كرسي لـ 20 عاما

نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي وافته المنية، مساء اليوم، عن عمر يناهز 82 عاما.

ونشر دانيال صوراً تجمعه بـ"سيدهم" داخل منزل الأخير، وعلق عليها قائلاً: الراحة الأبدية أعطه يارب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح بسلام آمين، نقدم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الخلوق والمحترم والقديس چورچ سيدهم.

وأضاف: تحمّل بصبر وبابتسامة وعدم تذمر رحلة مرض أكثر من عشرين عاماً جالساً على كرسي بسبب حالته الصحية، طالبين له الحياة الأبدية والعزاء لزوجته المناضلة والمخلصة رفيقة الدرب د. ليندا التي لم تبخل أبدًا في رعايته، ربنا يعزّي ذويه ومحبيه.