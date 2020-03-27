استخدم بطاقة الصرف الآلي.. نصائح للتسوق الآمن والوقاية من كورونا

منذ اللحظة الأولى لإعلان إصابة حالات بفيروس كورونا المستجد، أصابت الكثيرين حالة من الذعر والقلق خصوصا بعد أن أصبح الفيروس جائحة عالمية، لا تستطيع كبرى الدول السيطرة عليه، ولكن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

كما توجهت وزارة الصحة إلى تكثيف الحملات التوعوية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتستعرض "الوطن" نصائح الوزارة لللتسوق الآمن دون التعرض للإصابة به:

1- الحرص على اختيار الأوقات الغير مزدحمة والتوجه للشراء والتسوق.

2- تجنب لمس الوجه وأجزاءه المختلفة خلال عملية الشراء.

3- الحرص على تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من السوبر ماركت المخصص للشراء.

4- ضرورة الالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون قبل التسوق وعملية الشراء وبعده.

5- الحرص على وجود مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين وتجنب اقتراب المسافات.

6- احرص على الدفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي إذا أمكن.

7- ضرورة مسح المعلبات التي تم شراءها باستخدام المنديل المعقم.

8- تجنب لمس المنتجات التي لن تشتريها لتقليل خطر الإصابة الناجم عن لمس الأشياء.

9- بعد الانتهاء من عملية الشراء والتوجه إلى المنزل، يجب غسل الخضروات والفاكهة جيدا.