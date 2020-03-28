عشان تحمي الأجهزة الكهربائية.. خطوات حل مشكلة تذبذب التيار الكهربي

في كثير من الأحيان، يتعرض التيار الكهربي لحدوث تذبذب في مصدر التغذية، مما يؤدي إلى تأثر الأجهزة الكهربائية وتلفها، وحدث انقطاعات متكررة للكهرباء، وتستعرض "الوطن" خطوات حل شكوى تذبذب التيار الكهربي، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء:

- يقوم المتضرر من إرسال الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك من خلال البريد الالكترونى الخاص به info@egyptera.org.

- يقوم الجهاز بدراسة وبحث شكوى المشترك بالتنسيق مع شركة التوزيع التابع لها المتضرر والتأكد من تقدم المتضرر بشكوي للشركة من قبل.

- يتم بحث الشكوي المقدمة للتأكد من صحتها وسلامتها.

- وفي حال التأكد من سلامة الشكوى يتم تغيير الوصلة القائمة والتي تتسبب في حدوث المشكلة.

- ثم يتم عمل صيانة شاملة لتوصيلات السورتية بالكامل والكهرباء.

- ثم يتم التواصل مع المشترك من قبل الشركة وازالة للتأك من حل المشكلة.