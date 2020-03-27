نقيب تمريض الإسكندرية: 18ممرضة قيد الحجر الصحي في العجمي مصابات بكورونا

قالت سهى مصطفى، نقيب تمريض الإسكندرية، مساء اليوم، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحجر الصحي بالعجمي 18ممرضة، بينهم 7 ممرضات من دمياط، وممرضة من القاهرة، و10ممرضات من مستشفى طلبة الجامعة.

وأضافت، في فيديو بثته على الصفحة الرسمية لنقابة التمريض في الإسكندرية، أن هناك ممرضة من مستشفى الأميري الجامعي تم تحويلها أمس بمستشفى مطروح، مشيرة إلى أنه يتم الاتصال يوميا بالممرضات للاطمئنان عليهم .

وأوضحت أن هناك ممرضة كانت تشك في إصابة ابنتها بالفيروس منها، وظهرت نتيجة عيناتها سلبية وتم إبلاغ والدتها المحتجزة في العزل، لافتة إلى أن النقابة على تواصل دائم مع الممرضات من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية.وأشارت إلى أن النقابة تقوم بتوعية الممرضات بضرورة ارتداء كافة الاحتياطات من اللبس المعقم والماسك وارتداء البدلة.