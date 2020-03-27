جورج سيدهم أحب زيارة الأديرة وتبارك بالبابا كيرلس وصورة العذراء

رحل منذ قليل، الفنان الكبير جورج سيدهم عن عالمنا، بعد صراع طويل ومرير مع المرض عن عمر ناهز 81 عاما.

رغم طول فترة المرض التي مر بها جورج، إلا أنه كان دائما متقرب من ربه ويقيم صلواته الدينية وذلك حسب ما كانت ليندا زوجة الراحل قد كشفته في عدة لقاءات صحفية خلال السنوات الماضية، وترصد "الوطن" عددا من تلك التصريحات.

قالت ليند إن "جورج" دائما ما يزور الأديرة، لأنه يشعر فيها بالراحة الكاملة، ومن الأديرة التي يحب أن يزورها: دير مار مينا العجايبي والبابا كيرلس بـ"مريوط" بطريق مصر – إسكندرية، ودير أبي سيفين، ودير الشهيد مار جرجس، ودير الأنبا مقار، ودير الشهيد أبانوب بـ"المحلة الكبرى".

وكان الراحل يتبارك بالبابا كيرلس والشهيد أبو سيفين، ويشعر حينما يزورهما بتحسن حالته الصحية، فهو يؤمن أن بنيله بركتهما سوف يتحقق له الشفاء الكامل. وأشارت إلى أن أمتع أوقاته هي التي يجلس فيها ويتأمل صورة العذراء بجواره ويدعوه في سره.