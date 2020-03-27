الاتحاد الدولي للشحن يشيد بإجراءات الحكومة لمواجهة كورونا دون وقف حركة البضائع

عممت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورقة توصيات "منظمة الفياتا"، والتي ناشدت فيها المنظمة حكومات العالم بعدم وضع قيود على حركة البضائع بالمؤاني.

وكانت "منظمة الفياتا" قد أكدت على وضع بعض القواعد و لكن دون أن تتسبب القواعد في ضرب حركة التجارة العالمية في مقتل، مضيفة في توصياتها " حث الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن (FIATA)، على العمل لضمان بقاء الموانئ مفتوحة للسماح لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية بالمساعدة في معالجة أزمة كورونا، وهو ما قامت به مصر".

وأضافت خدمات النقل الدولي، أن "الفياتا"، أكدت على دعمها لأسس العمل التي اقترحتها المنظمة البحرية الدولية، والتي شددت على عدم تعطيل تدفق التجارة عن طريق البحر أو البر، مع ضرورة الحفاظ علي سلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية، مشددة على أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية، أن يكون القضاء علي كورونا المستجد هو الأولوية الأولى، مع ضرورة الحفاظ علي التجارة العالمية بطريقة آمنة، وصديقة للبيئة وقادرة على الاستمرار.

من جانبه، أشاد المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، في تصريح اليوم، بالإجراءات الحكومية التي اتخذتها مصر، مشيدا بقرار وزير النقل باستمرار عمل الموانئ بكامل طاقتها، بالإضافة إلى قناة السويس واستمرار القناة في عبور السفن بصورة طبيعية الأمر الذي أشاد به العالم أجمع، مطالباً بعدم وقف سير البضائع علي الطرق لأن هذا معناه أن قرار استمرار عمل الموانئ بكامل طاقتها سوف يتأثر لتكدس الموانئ بالشاحنات التي لا تستطيع التحرك بسبب الحظر.

وأكد القاضي، أن قرار 19 لسنة 2020 لمصلحة الجمارك باستمرار العمل مهم، ولابد من متابعتة علي كافة المواقع، وقال "إن الشعبة شكلت لجنة للأزمات بهدف استقبال شكاوى الأعضاء والمصانع والمصدرين والمستوردين الخاصة بأي معوقات تعطل التدفق اللوجستي للبضائع في أثناء الأزمة".

وأشاد القاضي بالدور الهام الذي تلعبة غرفة الملاحة بالإسكنرية برئاسة محمد مصيلحي، حيث بذلت الغرفة مجهود لمعالجة الأزمة وإصدار العديد من الطلبات للحكومة باستثناء العاملين في مجال النقل، بالإضافة إلى التنسيق مع الخطوط الملاحية للعمل فترات أطول والساحات الخارجية و غيرها من القرارات.