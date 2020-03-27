في فترة التوقف.. "الطيران" تجري صيانة شاملة للبنية التحتية بالمطارات

أجرت وزارة الطيران المدني، حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص كامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وكذا جميع مرافق البنية التحتية من دورات المياة وشبكات الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من خلال تكوين فرق عمل متخصصة ولجان دورية للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والصيانة بالمطارات ومنشآت وزارة الطيران.

وتأتى هذه الحملة تزامناً مع فترة تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية حتي منتصف شهر أبريل القادم وفقاً للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني نحو تنفيذ أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني.

واستمرارا لاجراءات التطهير المشددة التي تتخدها وزارة الطيران لضمان أعلى معايير الوقاية والسلامة داخل المطارات المصرية، تقوم فرق الطب الوقائى التابعة للوزارة بتعقيم صالة الوصول وسيور الحقائب والمقاعد بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى وذلك قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية والتي يتم تسييرها بالتنسيق بين كل من وزارة الطيران ووزارتى الخارجية والهجرة بتخصيص رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

وتواصل الوزارة إجراءات التعقيم والتطهير الشاملة التي تتم داخل مواقع العمل المختلفة وكافة المنشآت حيث تضمنت أعمال التعقيم جميع المكاتب الإدارية للموقع الرئيسى لشركة الخطوط الجوية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، كما تم إجراء تعقيم كامل لمبنى الركاب رقم 2 شمل صالات السفر والوصول واستراحات الدرجة الأولى وصالات الترانزيت والشركات العاملة بالمبنى، إضافة إلى منطقة سيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وكاونترات الجوازات، كما تم تطهير الأرضيات والحوائط والمصاعد والمكاتب الإدارية للعاملين، وكذا دورات المياه وبوابات الدخول والخروج وساحات الانتظار بالمطار.