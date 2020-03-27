خبير بجامعة هارفارد: فيروس كورونا ليس قاتلا لكنه سريع الانتشار

قال الدكتور أسامة حمدي، مدير برنامج السكر بمركز جوزلين، ومدير برنامج السكر والسمنة بمستشفيات جامعة هارفارد الأمريكية، إن فيروس كورونا سريع الانتشار أكثر من أي فيروس آخر لكن هذا الفيروس ليس قاتلا.

وأضاف حمدي خلال فيديو بثه برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، إن الأبحاث التي أجريت على الفيروس ونتائجه سجلت أن 81% على الأقل من المصابين بالفيروس لا يشعرون بالإصابة به أو يشعرون بأعراض بسيطة كنزلات البرد العادية وتنتهي بالعلاج أو الراحة في المنزل.

وتابع أن الحالات التي تدخل المستشفيات تكون أقل، ومن تدخل العناية المركزة تكون أقل من غيرها، "الهدف الأساسي من كل إجراءات الحظر وغيرها هو إنه ميحصلش عدوى لعدد كبير في فترة زمنية قصيرة، عشان ميبقاش فيه حالات حرجة تحتاج الدخول للمستشفيات في وقت واحد".

واستطرد: "فترة الـ 14 يوما في أوقات كثيرة لا تكون كافية إنها تقلل عدد الحالات اللي هتدخل المستشفيات، والبيانات الجديدة بتقول إنها ممكن تصل إلى نحو شهرين بحيث إنها تعمل نزول لمنحنى الإصابات"، مؤكدا على أن مصر لم تدخل مرحلة الخطر بعد.