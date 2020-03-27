لجان البرلمان تطلق صفارات الإنذار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

أطلقت عدد من لجان البرلمان صفارات الإنذار، تأهبا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفقا للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، حيث حرصت اللجان منذ تطبيق قرارات حظر التجوال في الأيام الماضية،على أداء دورها الرقابي في متابعة الموقف مع المسؤولين والتنفيذين بالحكومة، للتيسير على المواطنين.

من جانبه، أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه يتابع مع وزير الزراعة الموقف وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية للتخفيف من على كاهل الفلاح المصري.

الحصري: نعمل على عدد من السيناريوهات لإلغاء شهادة القيمة المضافة

وقال "الحصري"، لـ"الوطن"، إن هناك عدد من السيناريوهات يجري العمل عليها الآن، مثل إدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي، وصرف جزء من متأخرات الدعم للمصدرين على أن يكون الصرف 10% وبحد أدني خمسة مليون جنيه للشركة بشكل مبدئي، وإلغاء طلب شهادة من الضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية، والعمل على سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين، وإلغاء شهادة القيمة المضافة من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية، وتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة، وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية، والعمل علي تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة والموانئ في ظل فرض حظر الحركة.

السجيني: يمكن الاستفادة من حظر التجوال بتكثيف العمل لتطوير الطريق الدائري

وأكد المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أننا بحاجة إلى "تحويل هذة المحنة إلى منحة"، وهو ما أكد عليه العديد من رجال الدين، وقال إن اللجنة تتابع يوميا مع كافة القيادات التنفيذية سواء الوزراء المعنيين أوالمحافظين والقيادات المحلية الإجراؤات التى تتم لصيانة الطرق واستكمال رصفها ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين.

وأضاف: "يمكن الاستفادة من ساعات حظر التجوال بتكثيف العمل للانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري وكذلك الطرق التي تشهد الكثافات المطلوبة يوميا، مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين بهذة القطاعات، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء خلال اجتماعه بوزير الإسكان وشركة المقاولين العرب، وكذلك استكمال رصف الشوارع الرئيسية في المحافظات وعلى رأسها محافظتي الجيزة والقاهرة".

وأوضح السجيني أن هناك فرصة ذهبية أمام كلا من وزارتي البيئة والتنمية المحلية لرفع أطنان المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، وخاصة أن كميات القمامة تأتي دائما من المعاملات التجارية والخدمية، مثل المخلفات البلدية الناتجة عن المحال العامة والمطاعم، وعن المولات والفنادق، وبالتالي في ظل وجود حالة الغلق الجزئي والغلق الكلي لبعض هذه المحال، ترتب أثر هو أن الكميات المتداولة يوميا من المخرجات انخفضت بشكل كبير جدا، أضعاف مضاعفة، مما يتيح للمسؤولين سرعة التحرك للقيام بأعمال التنظيف والتطهير .وشدد "السجينى"على أن اللجنة ستعمل عقب انتهاء هذة الأزمة إلى إعداد تقرير يرصد دور الجهات التنفيذية في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وكيل "محلية النواب": لابد من حماية سائقي النقل العام من الإصابة بـ كورونا

وقال النائب محمد زين الدين وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه في تواصل دائم مع وزير النقل، بهدف متابعة حركة النقل بين المحافظات.

وأضاف، لـ"الوطن"، أنه طالب بزيادة عدد رحلات مترو الأنفاق للحد من الزحام بين المواطنين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سائقي النقل العام من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بارتداء كمامات وقفزات لليدين طوال مدة الرحلة.

وشدد "زين الدين" على ضرورة الاستعانة بأتوبيسات القوات المسلحة والسياحة ضمن خطة النقل العام خلال هذة المرحلة، وذلك للحد من الزحام بين المواطنين. مؤكدا أن لجان البرلمان ستعمل على إعداد تقرير متكامل يرصد جهود الحكومة لمواجهة انتشار عدوى كورونا.

سولاف درويش: أتابع صرف الإعانات للعمالة غير المنتظمة

وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تواصلها اليومي مع وزارة القوى العاملة، لمتابعة إجراءات صرف الإعانات من صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

وقالت، لـ"الوطن": "نطالب العمال غير المدرجين بوزارة القوى العاملة بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للدخول ضمن الشريحة المستفادة من صندوق إعانة الطوارئ".

وشددت سولاف على مواصلة العمل مع اتحاد الصناعات لمساعدة العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على الرعاية اللازمة لمواجهة تداعيات كورونا من خلال تخفيض أعداد العاملين وتقسيمهم إلى شيفتات على مدار الأسبوع لتفادي انتشار عدوى الإصابة.