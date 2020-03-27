بالفيديو.. نشطاء يحذرون "الدمايطة" بعد تجمعات رأس البر: مش عايزين نبقى إيطاليا

شهدت مدينة رأس البر، تجمعات من قبل مواطنين، خاصة من الشباب، متجاهلين تحذيرات انتشار عدوى كورونا، وقرروا الخروج للتنزه، كما شهدت شوارع المدينة زحاما للسيارات على الرغم من قرار إغلاق المحال بشكل تام يومي الجمعة والسبت، ودعوات الحكومة للمواطنين بالالتزام بالمنزل، وفرض حظر تجوال من الساعة الـ7 مساء حتى 6 صباحا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات رصدت حالة الزحام، وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية، وطالبوا المواطنين في دمياط وتحديدا رأس البر بالحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم، وحذروهم من السيناريو الإيطالي، النموذج الأسوأ عالميا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث وصل عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1000 حالة، في معدل هو الأكبر يوميا بالنسبة لكافة الدول.

وكانت قوات الأمن في رأس البر فضت تزاحم المواطنين بنطاق المدينة سواء بمنطقة اللسان أو غيرها بعد تجمعهم اليوم للتنزه في ثالث أيام حظر التجوال.

ورغم تحذير الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من التجمعات لتجنب تفشي فيروس كورونا، شهدت شوارع مدينة رأس البر، اليوم الجمعة، تنزه الكثير من الشباب في منطقة اللسان في ثالث أيام حظر التجول.