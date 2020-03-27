استكمال مناهج السنوات التالية.. اعرف موقفك من قرارات التربية والتعليم

استكمالا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات بشأن امتحانات نهاية العام للتعليم ما قبل الجامعي، وتستعرض "الوطن" تفصيل تلك القرارات بالسنوات المختلفة، والتي بدأت بإعلان الوزير من قبل عن إلغاء الامتحانات لسنوات النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي واستبدالة بمشروع بحثي يتم تقديمه عبر المنصة الإلكترونية:

السنوات من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي

- تم إلغاء امتحانات نهاية العام ليقوم الطالب بتقديم مشروع بحثي عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم يتم الاتفاق في تنفيذه مع معلم الفصل.

- يكون المشروع البحثي الخاص بكل مادة عن المنهج الدراسي الذي تلقاه الطالب منذ بداية الترم الثاني وحتى تاريخ تعليق الدراسة "15 مارس".

- وبالنسبة لما تم إلغاءه من المنهج يتم استكماله في السنوات لدراسية المقبلة.

- لا يسمح للطلاب بتقديم ذات مشروع البحث، وفي تلك الحالة يرسب الطالبين الذين تقدموا بمشروع بحثي واحد.

الصف الثالث الإعدادي

- تم إلغاء امتحانات نهاية العام، على أن يتم استبدالها بمشروع بحثي يتم تقديمة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، يتم الاتفاق في تنفيذه مع معلم الفصل.

- يشترط لنجاح الطالب أن يقدم المشروع البحثي الخاص به في كل مادة على حدة.

- بعد تقديم المشروع البحثي، يحصل الطالب على الدرجة النهائية للفصل الدراسي الثاني الخاص به.

- يكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا.

الصف الأول والثاني الثانوي

- يتم إجراء اختبار إلكتروني تجريبي يوم 5 أبريل المقبل، ويتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.

- تكون الاختبارات شاملة المنهج بداية من الترم الثاني وحتى تاريخ تعليق الدراسة 15 مارس.

- يتم استكمال الممقررات التي تم إلغاءها في الأعوام التالية بعد الانتقال للمرحلة التعليمية التالية.

الصف الثالث الثانوي

- يلتزم طلبة الصف الثالث الثانوي بجدول الامتحانات المعلن عنه سابقا.

- تحتوي الامتحانات في المواد المختلفة على المنهج الذي تم دراسته في الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني وحتى تاريخ تعليق الدراسة 15 مارس.

- يتم استكمال المقررات التي تم إلغاءها في السنوات التمهيدية من الدراسة الجامعية.

التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية

- يتم تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، وتشمل أبحاث ومشروعات ودراسات تطبيقية، وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية.

- يقوم كل طالب بتسليم ملف مجمع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها، إلى مدرسته بعد الانتهاء من إعداده، وترحيل التطبيق العملي للجدارات العملية والتطبيقية لحين حضور الطالب إلى المدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع.