ريتشارد الحاج يطرح "حواديت قبل النوم" لمحمد مدحت علي

طرح المنتج ريتشارد الحاج ألبوم موسيقى للدكتور محمد مدحت علي، ويحمل عنوان "حواديت قبل النوم"، يتضمن 14 مقطوعة موسيقية عصرية ومتنوعة تجمع بين الطابع الكلاسيكي الغربي والحليات الشرقية، وذلك على القناة الخاصة بموسيقى نت ورك على اليوتيوب، ومعظم المتاجر الرقمية العالمية.

وقال "ريتشارد الحاج" في تصريحات صحفية: "التأليف الموسيقى هو أحد أصعب الفنون الموسيقية، ولا يحظى باهتمام الكثير من المنتجين، ودائما ما يجد صناعه صعوبة في تسويق مؤلفاتهم، مؤكدا أن الموسيقى في ألبوم "حواديت قبل النوم" متنوعة وتعبر عن أكثر من حالة فنية، تحمس لها وراهن على ذوق الجماهير مشيرا إلى أن أقدام وتسابق الجماهير على الاستماع لموسيقي الموسيقار عمر خيرت و ياسر عبد الرحمن و راجح داوود تؤكد على أن الوعي الموسيقى في مصر والوطن العربي عالي جداً".

وأضاف: "الألبوم يتضمن أكثر من أغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، طرح منها مقطوعة تحت عنوان "أمطار على البيانو"، للمخرج رامي نبيل، منتج فني إسلام بيبو، ومن مقطوعاته "الداليا، حواديت قبل النوم، المستخبي، نجوم ورماد، مقطوعة، لا أنام، سبتمبر ،عزيزتي عزة، الفرحة، دولسي، أمطار على البيانو، جاءت من أحلامي، القاهرة".

وشرح الدكتور محمد مدحت أستاذ مساعد بقسم العلوم الطبية الحيوية بجامعة زويل عن سبب عشقه للموسيقى: "طول عمري أحب الموسيقي وأثناء فترة دراستي في أمريكا اقتنيت بيانو وبدأت أركز في التكنيك الخاص بالبيانو الغربي، وكتبت ولحنت أفكار موسيقية تطورت لاغاني كاملة، وكتبت قرابة ٦٠ قطعة، وبمجرد عودتي للقاهرة نشرت عدة مقطوعات علي اليوتيوب والسوشيال ميديا واتصل بي المنتج ريتشارد الحاج وأبدى إعجابه بالموسيقي وعرض على فكرة تسجيل ألبوم، والحمد لله إنه خرج للنور".

وأضاف: "الألبوم يتضمن ١٤ أغنية كل منها لها حكاية، ومن بينها أغنية "عزيزتي عزة" وأتذكر أنني كتبتها كرسالة لأمي الثانية و حماتي عزة سرايا التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض في شتاء ٢٠١٥، أما مقطوعة "لا أنام" فقصتها تعود لموقف طريف، حينما عدت إلى مصر من أمريكا فوجئت بالدوشة و في ليلة و لم أستطع النوم استيقظت في الرابعة فجرا وجلست علي البيانو و لحنتها و سجلتها في ٣ ساعات حتى الشروق، بينما "القاهرة" قمت بتأليفها لفيلم تسجيلي عن مدينة القاهرة واستغرق عام كامل".

وتابع: "لم أدرس الموسيقى بشكل احترافي والدكتوراه الحاصل عليها في المجال الطبي، لكني حصلت على دورات تدريبية لمدة عام في كلية الموسيقي تضمنت مبادئ نظرية الموسيقي و التحليل الموسيقي ومبادئ التأليف للبيانو لأنني عاشق له، وكذلك العود و الكمان والتشيللو".

وأوضح: "أنا عاشق للموسيقى الشرقية لكني أتذوق واستمتع جدا بالموسيقي الغربية ومقاماتها، وأعتبر الموسيقار "عمر خيرت" هو القدوة، إلى جانب الموسيقار بليغ حمدي عبقري التلحين في المدرسة الحديثة، رياض الهمشري، ياسر عبد الرحمن، هشام نزيه، و عالمياً متأثر بلودوڤيكو إيناودي من إيطاليا و يعتبر عمر خيرت أوروبا، داستن أوهالوران من أمريكا، يان تيرسين من فرنسا، و من الكلاسيكيات أعشق شوبان ملك عصر الرومانسية في الموسيقي و بيتهوڤن، "باخ" وخاصة مجموعات التشيللو".