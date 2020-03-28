لا توقع على بياض.. 6 نصائح قانونية لحماية الشيك من التزوير

قدمت النقابة العامة للمحامين، بعض المعلومات القانونية لحماية الإيصالات، والشيكات من التزوير.

وتقدم "الوطن" فيما يلي كيفية حماية "الشيك" من التزوير طبقًا للقانون، استمراراً لسلسة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

الطرق القانونية لحماية الشيك من التزوير

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية حماية الإيصالات أو "الشيك" من التزوير، ونوضح في النقاط التالية كيفية حماية "الشيك" من التزوير طبقًا للقانون.