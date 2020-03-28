لا توقع على بياض.. 6 نصائح قانونية لحماية الشيك من التزوير
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الوطن
07:45 ص | السبت 28 مارس 2020
قدمت النقابة العامة للمحامين، بعض المعلومات القانونية لحماية الإيصالات، والشيكات من التزوير.
وتقدم "الوطن" فيما يلي كيفية حماية "الشيك" من التزوير طبقًا للقانون، استمراراً لسلسة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.
الطرق القانونية لحماية الشيك من التزوير
يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية حماية الإيصالات أو "الشيك" من التزوير، ونوضح في النقاط التالية كيفية حماية "الشيك" من التزوير طبقًا للقانون.
- عدم توقيع أي شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.
- عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.
- الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعددة في الحساب لضمان التحكم المطلوب.
- التأكد من إلغاء الشيكات التي تحتوى على أخطاء ومفردات زائدة وإتلاف أية شيكات باطلة.
- التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم.
- الإبلاغ في حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.